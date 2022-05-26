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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /700132/اليوم-الأهلي-يواجه-أسيك-الإيفواري-في-بطولة-إفريقيا-للأندية-للكرة-الطائرة-للسيدات

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي اليوم الخميس مع أسيك ميموزا الإيفواري، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق سيدات طائرة الأهلي ضد أسيك على صالة محمد الزواوي بمدينة الهوارية، وتنطلق في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتأهل فريق سيدات طائرة الأهلي لدور الـ١٦ متصدر للمجموعة الرابعة، ليقابل أسيك صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية.

نتيجة مباراة الأهلي ووفاق سطيف

تأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.