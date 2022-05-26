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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /700150/التموين-توضح-حقيقة-إلغاء-تسجيل-رقم-الهاتف-المحمول-كشرط-لتحديث-البطاقة-التموينية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، حقيقة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث بطاقة التموين.

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إلغاء رقم الهاتف في تسجيل بطاقة التموين

وأوضح المركز الإعلامي، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبيان حقيقة الأمر، والتي نفت تمامًا تلك الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرار في هذا الشأن، مشددةً على استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء، حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022.

استثناء أسر السجناء وكبار السن من تحديث بطاقة التموين

وأوضحت الوزارة أنه تم استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، حيث يمكن لأي ابن من أبناء صاحب البطاقة التموينية تسجيل رقم هاتفه المحمول حال صعوبة تسجيل رقم رب الأسرة، موضحةً أنه يتم التحديث من خلال موقع دعم مصر عبر الرابط التالي: "https://www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: "https://digital.gov.eg" أو من خلال التوجه إلى مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية.

عدم اشتراط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين

وفي سياق متصل، تم إصدار قرار لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، حيث نص بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضاً عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

ونناشد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).