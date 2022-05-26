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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /700147/السفير-الإيطالي-مصر-من-الأسواق-الواعدة-على-مستوى-العالم-لجذب-الاستثمارات

أثناء لقاءه بوزير الإنتاج الحربي..

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، السيد ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا لدى مصر؛ لمناقشة سبل تعميق التعاون الصناعي بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية العاملة في مجالات مماثلة.

دوت الخليج

تنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا اللقاء يأتي في ضوء السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ انطلاقا من الدخول في قطاعات مهمة تعتمد في جانب منها على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن هذه الخطة معتمدة على اتجاهين الأول هو الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية، والاتجاه الثاني هو الشراكة مع المُصنعين العالميين؛ لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

بحث التعاون المشترك لتعزيز مجال «الغاز الطبيعي»

كما ناقش الوزير أوجه مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية في مجالات التصنيع المختلفة، وإمكانية تعزيزها خاصة في مجال "الغاز الطبيعي"، معربًا عن سعادته باستمرار التعاون الناجح بين الجانبين في العديد من المجالات، ومنها التعاون القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، و(مصنع 45 الحربى) و"لاندى رينزو " الإيطالية، بهدف التعاون بين الأطراف الثلاثة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإقامة وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج وتصنيع وتجميع مجموعات الغاز الطبيعي المضغوط لسوق السيارات وكذلك التعاون القائم بين "شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" و "الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين" و "شركة مالمكس الإيطالية " للتعاون فى نقل تكنولوجيا تصنيع مهمات الصوامع لتخزين الحبوب والغلال.

خلق مناخا صناعيا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التعاون المثمر يخلق مناخا صناعيا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع مما يشجع شركات الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستثمار بين الجانبين ، منوهاً أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وكذلك الوضع الإقتصادى العالمى وتأثيره على الأوضاع العالمية ، إلا أن الدولة المصرية نجحت في التعامل بتوازن كبير في هذا الصدد من خلال إتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

من جانبه أشاد ميكيلى كوارونى سفير دولة إيطاليا لدى مصر بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الإستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا، مؤكدًا على تطورها خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن رغبته في توطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات الإيطالية على الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن المناخ الاستثماري في مصر هو مناخ جاذب ، مشدداً علي أن مصر من الأسواق الواعدة على مستوي العالم لجذب وزيادة الاستثمارات بها ما يجعلها مركزًا للانطلاق لأسواق أفريقيا والعالم. وأوضح أن ما تشهده البلاد حالياً من جهود تتعلق بالمشروعات القومية مثل توفير مهمات الصوامع والتوسع في تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة يعكس سير الدولة بالطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة .

وقام " كوارونى " خلال اللقاء بتقديم دعوة للهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى لحضور ورشة عمل يوم 14/6/2022 للشركات المصرية والإيطالية حول المشروعات المتعلقة بالغاز الطبيعى .

وأكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على توطين كافة التكنولوجيات التصنيعية حول العالم وهوو ما ياتى ضمن إستراتيجية عمل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ، مشيراً إلى أن اللقاء قد حضره المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، محمد فؤاد المترجم.