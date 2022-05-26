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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /700143/تبدأ-من-١٦٩٩٠-جنيهمصرللطيران-تعلن-عن-أسعار-تذاكر-الحج-لهذا-العام

أعلنت مصرللطيران عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام والتي من المقرر أن تبدأ من ١٦٩٩٠ جنيه مصري بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة علي الدرجة السياحية وسعر ١٨٩٩٠ جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال، ويأتي هذا في إطار إستعداد الشركة الوطنية مصرللطيران لموسم الحج هذا العام ١٤٤٣ هجرية ٢٠٢٢ ميلادية.

دوت الخليج

تبدأ من ١٦٩٩٠ جنيه..مصرللطيران تعلن عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام

كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصرللطيران علي خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس من ١٧٩٩٠ جنيه مصري علي الدرجة السياحية و١٩٩٩٠ جنيه مصري علي درجة رجال الأعمال، بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة .

طلبات الحجز لتذاكر هذا العام

وكانت مصرللطيران قد أعلنت عن استمرار تلقي طلبات الحجز لتذاكر موسم الحج لهذا العام من شركات السياحة والهيئات المختلفة حتي يوم الخميس الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٢ من خلال التواصل مع إدارة الحج والعمرة لمصرللطيران ١٣ أبراج أغاخان كورنيش النيل شبرا مصر .

تجدر الإشارة إلى ان مصر للطيران استقبلت، بعثة النادي الأهلي لكرة القدم علي متن رحلتها الخاصة رقم MS3200، التي أقلعت من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك محمد الخامس بالمغرب لمواجهة نادى الوداد المغربي فى نهائي دورى أبطال افريقيا،

حيث قام فريق عمل مصرللطيران بإستقبال البعثة وإنهاء إجراءات سفرها وكذلك توزيع الهدايا التذكارية على جميع أعضاء البعثة بمناسبة الاحتفال هذه الأيام بمرور ٩٠ عاما علي تأسيس الشركة الوطنية متمنين لهم الفوز بالبطولة والعودة باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشرة.