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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /700142/النقل-بدء-التشغيل-التجريبي-بدون-ركاب-لأول-قطارات-تالجو-الأسبانية-الفاخرة

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطارات «تالجو الإسبانية» الفاخرة، على خط «القاهرة/ الإسكندرية»، يعقبها تشغيله تجريبًا بدون ركاب على خط «القاهرة/ أسوان»

دوت الخليج

بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطارات «تالجو الإسبانية »

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية، والتحديث والتدعيم المستمر لأسطول الوحدات المتحركة بعربات حديثة تقدم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هذا القطار هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو، وقطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري، وأن كل قطار يتكون من عدد من15عربة (٥ عربات درجة أولى، ٨ عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى» بالاضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

قطارات تالجو نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر

وأكد وزير النقل أن هذه القطارات ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل الي 160 كم / ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية،.

كراسي مخصصة لذوي الهمم

ولفت أن القطارات ستحتوي على كراسي مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذا نظام WIFI ونظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم، وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب

وجدير بالذكر أن شركة تالجو الاسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا في استمرارية التشغيل حتي وقتنا الحاضر.