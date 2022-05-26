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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /700141/أسعار-الحديد-للمستهلك-وطن-الأسمنت-في-مصر-اليوم-الخميس

شهدت أسعار الحديد والأسمنت، ثباتًا في السوق المحلي، بعد موجة الانخفاضات التي شهدها طن الحديد والأسمنت منذ منتصف الشهر الجاري، نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام في البورصات العالمية.

دوت الخليج

أسعار الحديد للمستهلك اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد في مصر، اليوم الخميس 26 مايو، ثباتًا في الأسواق، بعدما انخفضت بقيمة 2000 جنيه لطن الحديد، و100 - 200 جنيهًا لطن الأسمنت عقب تخفيض روسيا سعر خام البيليت، وتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الصرف أمام الدولار.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر

وكان رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، أرجع سبب انخفاض أسعار الحديد والأسمنت لتراجع حركة البيع والشراء من قبل المستهلكين وأصحاب شركات المقاولات، نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحديد والأسمنت في الفترة السابقة، موضحًا أن أسعار طن الحديد للمستهلك انخفضت من 20 ألف جنيه للطن إلى 18 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد في مصر اليوم

وسجلت أسعار الحديد في مصر، انخفاضًا على مدار الأسبوع والتي جائت كالتالي:

- سجل سعر حديد شركة عز 18170 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد شركة مصر ستيل 18900.

- سجل سعر حديد شركة السويس للصلب في المصنع 19100.

- سجل سعر طن حديد الجارحي 19 ألف جنيه.

- سجل طن الحديد في شركة حديد المصريين 19100 جنيهًا.

- سجل سعر حديد شركة السويس 19100 جنيهًا للطن.

- سجل سعر حديد بشاي 19120 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت في مصر ثباتًا بالسوق المحلية بعد تراجعها بقيمة من 100 إلى 200 جنيهًا، حيث جاءت الآتي:

- سجل سعر طن الأسمنت لشركة النصر 1480 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن الأسمنت أرض المصنع لأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت السويدي 1350 جنيهًا للطن.

- سجل سعر شركة قنا 1340 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت حلوان 1390 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت شركة المخصوص 1380 جنيهًا للطن.