سفير مصر لدى اليابان يلتقي رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:30 صباحاً - التقى سفير مصر في طوكيو، محمد أبو بكر، مع Akio Mimura رئيس الغرفة اليابانية وكذا غرفة طوكيو للتجارة والصناعة، حيث شهد الاجتماع استعراض حجم التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة، والتقدم الذي اتسمت به كافة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي ساهم في الحد من التداعيات المترتبة على أزمة انتشار فيروس "كورونا" وكذا الأزمة الأوكرانية.

أعرب السفير أبو بكر أيضًا عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر، خاصة مع ما يوليه السيد رئيس الجمهورية من اهتمام كبير لتعزيز العلاقات مع اليابان على شتى المستويات، وبما يفتح المجال أمام الشركات اليابانية لاتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتزايدة في مصر. كما نوّه السفير المصري في هذا الصدد بما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء المصري من رؤية الحكومة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية العالمية، وخطط الدولة لدعم تواجد الاستثمار الأجنبي في مختلف قطاعات السوق المصري.

من جانبه، أبدى رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية رغبته في تعميق أوجه التعاون خلال الفترة القادمة مع اتحاد الغرف التجارية المصرية ومجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وذلك بهدف العمل على تيسير ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات داخل مصر.