حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:30 صباحاً - قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (11) قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (19) متهم "لعدد 11 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (7438) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.