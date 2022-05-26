«الرقابة الصحية» تبحث تفعيل منظومة التأمين الشامل فى أسوان

جدة - نرمين السيد - استقبل أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة؛ لمناقشة آليات تطبيق المنظومة وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية التى تتوافق مع معايير الجودة داخل نطاق المحافظة والدور الداعم للهيئة لمختلف مقدمى الخدمات الصحية.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للإسراع بالتجهيز الكامل لكافة عناصر منظومة التأمين الصحى الشامل لاستكمال انطلاقها بباقى محافظات المرحلة الأولى والتى تضم (بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان).

تناول الاجتماع، الذى عقد بمقر المحافظة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ ، والدكتور سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عرض مستجدات الوضع الحالى، والخطة المستقبلية، والإجراءات الجارى اتخاذها لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل رسمى.

أكد محافظ أسوان أهمية تطبيق المنظومة الجديدة من أجل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين فى مختلف التخصصات على مدار اليوم وبالجودة المطلوبة، خاصة فى المناطق والقرى البعيدة والنائية، مشيرًا إلى أن هناك جولات ميدانية دورية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المنشآت الطبية الجارى تجهيزها بواقع 112 وحدة صحية، و11 مستشفى، بتكلفة استثمارية تصل إلى 11,7 مليار جنيه والتى تخدم 1.6 مليون نسمة.

ولفت محافظ أسوان إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لانطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل، وهو الذى يتوازى مع تخصيص موقع لإنشاء مقر دائم لمجمع هيئات التأمين الصحى الشامل، إلى جانب تكثيف التوعية لتعريف المواطنين بأهمية الانضمام للمنظومة والاستفادة بالمزايا الكبيرة التى توفرها.

وأوضح الدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه تم عقد مقابلات مع المتقدمين للعمل بفرع الهيئة من الجهات الحكومية المختلفة تمهيداً لتكوين الهيكل الوظيفى المتكامل الذى سيقوم بإدارة المنظومة داخل محافظة أسوان خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحى الشامل سيتم تطبيقها بالمحافظات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى بالجودة العالية طبقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة عالميا.

وأشار أبو ساطى إلى أنه تم الوقوف على مدى جاهزية مقدمى الخدمات الصحية بالمحافظة بمختلف أنواعها سواء كانت تابعة لوزارات الصحة أو التعليم العالى أو للقوات المسلحة أو الداخلية أو الجمعيات الأهلية أو القطاع الخاص حيث سيتم استكمال تسجيلها واعتمادها مرحلياً لتحقيق المستوى المطلوب من جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعى المنظومة الجديدة.