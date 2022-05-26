لا للتطرف والإرهاب الفكرى.. ندوة تثقيفية بـ«تمريض حلوان»

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية التمريض جامعة حلوان ندوة تثقيفية بعنوان "لا للتطرف والإرهاب الفكرى"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، ,الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وبحضور الدكتور زينب حسين قائم بعمل وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة عفاف صلاح وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.





وحاضر فى الندوة الدكتور على سالم مدرس علم النفس بكلية الآداب بالجامعة، والعقيد حاتم صابر الخبير العسكرى والاستراتيجى فى مجال مكافحة الإرهاب الدولى ومحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. وأوضحت الدكتورة صفاء صلاح أن الندوة تناولت تعريف الإرهاب وأشكال التطرف وأسباب لجوء الشباب للتطرف والإرهاب وكذلك دور مواقع التواصل الاجتماعى فى الترويج لظاهرة الإرهاب الدولى، وأكدت سيادتها أن الندوة تناولت ضرورة حماية وتوعية الشباب دينيا وتربويا وأسريا" حتى لا يقعوا فريسة للتطرف والإرهاب الفكرى. وتكمن أهمية الندوة فى كونها تلقى الضوء على موضوع حيوى وملح، بجانب استشعار مظاهر الإرهاب والتطرف وعرض دور القوات المسلحة ورجالها البواسل فى مواجهة الإرهاب، وكذلك عرض كيفية الكشف والتعرف على القوى الخفية التى تسعى لنشر الإرهاب بين الشباب مستغلين الصراعات السياسية فى ذلك.

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