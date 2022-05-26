النقل: بدء التشغيل التجريبى بدون ركاب لأول قطارات تالجو الإسبانية (صور)

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يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية والتحديث والتدعيم المستمر لاسطول الوحدات المتحركة بعربات حديثة تقدم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب
وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل إلى أن هذا القطار هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو وقطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصرى وأن كل قطار يتكون من 15 عربة "5 عربات درجة أولى، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى"، بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكى.
وأضاف أن هذه القطارات ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وستشكل نقلة نوعية هائلة فى قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل الى 160 كم / ساعة وووجود انظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب فى السرعات العالية و كراسى مخصصة لذوى الهمم، بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوى الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.
جدير بالذكر أن شركة تالجو الإسبانية تعد من الشركات العالمية التى لها خبرة كبيرة فى تصنيع القطارات طبقا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحا كبيرا فى استمرارية التشغيل حتى وقتنا الحاضر.
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