العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة MCI للاستثمارات التجارية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز جميع فرص الاستثمار المشترك فى مجالات الصناعة المختلفة ومشروعات التنمية الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030.





جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع وشركة MCI للاستثمارات التجارية. وأوضح التراس أن مجالات التعاون تتضمن تعزيز المشاركة فى مجالات الصناعة وجميع المشروعات الاستثمارية طبقا لمعايير الجودة العالمية، مشيدًا بالخبرات الاقتصادية والمالية لشركة MCI. وأضاف أن العربية للتصنيع تحرص على تعزيز أوجه التعاون والشراكة بما يخدم جميع مشروعات القطاعين الحكومى والخاص المحلية الخاصة ذات الأهمية والإقليمية. من جانبه، أعرب المصطفى زيتون رئيس مجلس إدارة شركة MCI عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة المصرية، مثمنا دورها الهام وخبراتها المتطورة التى تمكنها من انجاز جميع مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة، مشيدًا بمناخ الاستثمار التى تتمتع به مصر حاليًا، ومشروعاتها التنموية المتعددة وحركة العمران المتطورة بما يجذب الاستثمارات العالمية للمشاركة والاستثمار المشترك.

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