قرار جمهورى بتخصيص أرض بالواحات البحرية لإقامة مجموعة ورش حرفية وإنتاجية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 180 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 2.24 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الباويطى بمركز الواحات البحرية، لاستخدامها فى إقامة مجموعة ورش حرفية وإنتاجية.





كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 182 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فدان ناحية محافظة بورسعيد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة. ونشر القراران فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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