فريق جامعة القاهرة يفوز بمسابقة «يونيسيف» و«إيناكتوس» للابتكار الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت منظمة اليونيسيف فى بيان أنه قد شارك فى هذه المسابقة شباب المبتكرين من 17 جامعة مصرية من أجل ابتكار حلول عملية تستجيب لاحتياجات الناس وتهدف إلى تشغيل الشباب من خلال تزويدهم بمنصات للاستفادة من مهاراتهم وأفكارهم لدعم تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بأهدافها الـ17 فى مصر.

وقال كريم خلف، عضو الفريق الفائز من كلية تجارة جامعة القاهرة، إن فريقه فاز بمسابقة المنظمة الدولية عن مشروع لاستخلاص الجيلاتين من جلد السمك، وهو مشروع يحافظ على البيئة من ناحية ويسهم فى تدوير وترشيد استخدام المواد الأولية.

وأضاف أن الفريق سبق أن فاز أيضا بالمركز الأول فى برنامج الفرصة الذى تقدمه لميس الحديدى وشارك فيه شباب المبتكرين، من خلال مشروع "جونو" لتوفير الوعى والإمكانات اللازمة لغذاء الأطفال من سن 6 شهور إلى عامين، من خلال إنتاج عبوات من الخضروات رخيصة الثمن بمعرفة سيدات من مركز أطفيح بالفيوم، مما أسهم فى توفير مصدر غذاء للأطفال ودخل للسيدات فى المناطق الأقل نموا.

يذكر أن "إيناكتوس" هى منظمة عالمية غير هادفة للربح، ومتواجدة فى مصر فى معظم الجامعات الخاصة والحكومية، للعمل ضمن النشاط الطلابى فى مشروعات ريادة الأعمال من شأنها سد احتياجات أو حل مشكلات فئات فى المجتمع، مع التركيز على تمكين السيدات من خلال مشروعات تخدم أيضا قضايا البيئة.

وقد سبق أن حصلت جامعة القاهرة على كأس العالم لمنظمة إيناكتوس لعام 2019، عن مشروع "روزى" لتوفير فوط صحية للسيدات فى المناطق الريفية والشعبية من ألياف الموز بشكل صحى وآمن.