جدة - نرمين السيد - أكد مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الخميس، 201 ألف و102 طن من الأقماح من خلال 21 موقعا تابعا للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن المحافظة.





وأوضح مساعد وكيل الوزارة فى بيان اليوم أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ. ووجه الهابط بضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية. وأشار إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات، مؤكدا تلقى تقارير فى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد أكثر من 201 ألف طن من الأقماح لشون وصوامع كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.