هانى الناظر يكشف طرق الشفاء من جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، أن مصر تعتبر من أهم البلاد فى ممارسة السياحة العلاجية وذلك لامتلاكها العديد من الأماكن العلاجية فى مختلف المحافظات.





وتابع الناظر، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن السياحة العلاجية مهمة للغاية ويجب على الدولة استغلالها والترويج لها عالميا لما لها من فوائد وعوائد تعتبر أكبر مقارنة بالسياحة العادية.

وفى سياق آخر، علق "الناظر" على انتشار جدرى القرود عالميا، وأكد أنه لا داعى للهلع والقلق من هذا الفيروس لأنه ليس حديث ومتواجد منذ الستينيات، مشددا على أن هذا الفيروس لا يتحور مثل فيروس كورونا، كما أنه مماثل للجدرى المائى ويستمر لمدة تصل لأسبوعين، ومن الممكن التماثل للشفاء من خلال تناول العلاج من المنزل.

وأكد أن جدرى القرود ينشط بشكل أكبر خلال فترة الربيع، ولكن رغم ذلك الوضع الحالى لا يدعو إلى القلق، رافضا إطلاق مصلح "وباء" على هذا الفيروس، خاصة وأن نسب الشفاء من جدرى القرود مرتفعة ونسب الوفاة قليلة للغاية، والشفاء منه يحدث بشكل تلقائى، مشيرا إلى أن انتقال الفيروس يحدث من خلال الاحتكاك والتلامس المباشر بين الأشخاص.