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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:54 صباحاً - محمد السيد - /700134/وفاة-ضابط-و-مهندس-في-حادث-تصادم-على-طريق-الإسماعيلية بورسعيد-الزراعي

لقي النقيب محمود فريد بدران معاون مباحث قسم شرطة أبو صوير و المهندس سالم أحمد سالم مصرعهما، اليوم الخميس إثر حادث أليم على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي. دوت الخليج و قال شهود العيان أن الحادث ناتج عن اصطدام سيارتان ملاكى بمنطقة المنشار بالقرب من الكيلو 11 ؛كما أسفر الحادث عن أصابة شخصين آخرين ؛ وتم نقل المصابين الي مستشفى الإسماعيلية الجامعي، و نُقلت جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى

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