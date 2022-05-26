رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات العربية الأوزبكية ويبحث قضايا التعاون بين العالمين العربي والإسلامي

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خلال استقباله سفير أوزبكستان بالقاهرة..

10:28 ص - الخميس 26 مايو 2022

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على أهمية تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أوزباكستان باعتبارها إحدى الدول الإسلامية المهمة، مضيفاً حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات معها على المستوى البرلماني، استناداً إلى المباحثات البناءة التي أجراها "العسومي" مع رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزباكستان، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد على هامش المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

دوت الخليج

رئيس البرلمان العربي يستقبل سفير أوزبكستان بالقاهرة

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي اليوم سعادة السفير منصوربيك بختيياروفيتش، سفير جمهورية أوزبكستان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة .

وخلال اللقاء، ناقش "العسومي " سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدول العربية وجمهورية أوزباكستان، وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، كما ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بتفعيل التعاون بين العالمين العربي والإسلامي، كما تم الاتفاق على دعم القضايا العربية في كافة المحافل الدولية التي تجمع بينهما.

ومن جانبه، أكد سفير أوزباكستان في القاهرة على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الدول العربية على كافة المستويات، وخاصة على المستوى البرلماني، وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، مثل تمكين المرأة وحقوق الإنسان.

يذكر أن البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، نظم منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك" ، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري 2022م بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، وبحضور عربي رفيع المستوى.