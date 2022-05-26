المرأة المصرية عماد المجتمع..نائبات البرلمان يوقعن على عريضة تدين تصرفات الهارب الإرهابي عمرو واكد..ويؤكدن: «لن تمر مرور الكرام »

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:54 صباحاً - محمد السيد - /700130/المرأة-المصرية-عماد-المجتمعنائبات-البرلمان-يوقعن-على-عريضة-تدين-تصرفات-الهارب-الإرهابي-عمرو-واكدويؤكدن-لن-تمر-مرور-الكرام

أثارت تصريحات الهارب عمرو واكد، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن المرأة المصرية، غضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتوقيع عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسة، التعدي بأي شكل على عظيمات مصر، خاصة بعد الاهتمام الكبير الذؤي أولاه لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

نائبات البرلمان يوقعن على عريضة تدين تصرفات الهارب الإرهابي عمرو واكد

حيث قامت نائبات البرلمان، بتجميع التوقيعات على عريضة ادانة لتصرفات الهارب عمرو واكد، معلنين رفضهن لاى اساءة للمرأة المصرية ، مؤكدين على عزمهن تقديم بلاغ للنائب العام.

وتضمنت العريضة إعلان نائبات مصر باسم المرأة المصرية عن بالغ غضبهن ورفضهن التام لما صدر من إساءة ،من المدعو عمرو واكد لسيدات مصر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" والمتاح لجميع الاشخاص الانضمام اليه ومشاركته في جميع منشوراته دون اشتراك سابق للحساب ، حيث قام بنشر منشور عبارة عن "إستفتاء" مما يدل علي تعمده بنفسه ترويج إهانات للمرأة وإثارة الفتن بين الاشخاص والتعدي علي القيم الأسرية في تعليقاتهم على هذه الاستفتاءات مستغلا فى ذلك شهرته ومتابعيه.

إهانة سيدات مصر

وأوضحن نائبات البرلمان،”أنه بالرغم من أنه قام بحذف المنشور، واعتذاره الا أن الفعل قد صدر من المدعو، ويتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى حتى هذه اللحظة .

وأكدن نائبات مصر رفضهن القاطع اعتذار هذا المدعو ، وأن هذه الإساءة لا ولن تغتفر أبداً ، فالمرأة المصرية العظيمة هي عماد المجتمع وهى خط الدفاع الثالث عنه بعد الجيش والشرطة المصرية العظيمة، ومواقفها العظيمة تجاه وطنها معروفة ومشهود لها و، كانت ومازالت مثار اعجاب العالم أجمع ، فهى التي تقدم الغالى والنفيس فداءا للوطن وهى التي تحمل على عاتقها مسئولية رعاية الأسرة وتربية الأبناء، وترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، وقامت بأدوار عظيمة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ، و تستحق من الجميع كل الفخر و التقدير والاحترام ، ونرفض المساس بها بأى شكل من الأشكال .

كما أعلن النائبات عن تصديهن لاى فعل او قول من شانه المساس بكرامة المرأة المصرية العظيمة ، وعزمهن تقديم بلاغ للنائب العام ضد المدعو وكل من تصور له نفسه المساس بالمرأة المصرية و لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده .

ويرصد موقع دوت الخليج، النائبات اللاوتي وقعن على العريض، كالتالي:

1- هالة أبو السعد

2-ايمان العجوز

3- مى رشدى

4- ايناس عبد الحليم

5- عبلة الهوارى

6- هناء فاروق

7- عبلة الالفى

8- سهام بشاى

9- غادة عجمى

10-عايدة السواركة

11- حنان عوض

12- شيماء نبيه

13- نانسى نعيم

14- جيهان البيومى

15- امل سلامه

16- منى عبدالله

17- سكينة سلامة

18- نجلاء العسيلى

19- ولاء التمتامى

20 - امل زكريا قطب

21 - جمان هشام عمارة

22- امل عصفور

23- فريدة الشوباشى

24- زينب السلايمى

25- الفت المزلاوي

26- رقية الهلالى

27 - سحر العشري

28- امال رزق الله

29- ابتهاج الطوخي

30- سلمى مراد

31- سولاف درويش

32- إيرين سعيد

33- سحرالقاضي

34- صفاء جابر عيادة

35- نشوى الديب

36- نانسي نعيم بطرس.

37- مايسه عطوه

38- سناء السعيد

39- راويه مختار

40- هدي الطنباري

41- مرثا محروس

42- سارة النحاس

43- غادة قنديل

44- شادية الجمل

45- سحر العشري

46- ياسمين ابوطالب

47_ صبورة السيد

48_ إيفلين متى

وجارى استكمال باقى التوقيعات

النائبة مرثا محروس تستنكر تصريحات الهارب عمرو واكد: المرأة المصرية شاركت فى الحفاظ على اوطن من الضياع

ومن جانبها صرحت النائبة مرثا محروس عضو، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معلقة على التصريحات المهينة التي تجرأ بها أحد الفنانين الفشلة الهاربين خارج البلاد ، ليهاجم هذه المرة "سيدات وعظيمات مصر".

حيث أدانت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، هذه التصريحات الوقحة ، لشخص نكرة شاذ بكل معنى الكلمة ".

وشددت النائبة مرثا محروس، على أن الرجل الذي يتناول المرأة المصرية بلفظ خارج أو خادش للحياء لا يستحق ان يكون رجلًا، محذرة من الإهانة او التعرض لسيدات مصر، فالتعرض لهن "خط احمر"، مؤكدة أنها شاركت فى الحفاظ على الوطن من الضياع.

واختتمت عضو مجلس النواب، أمثال هؤلاء النكرة لاتستحق أن تضع قدمها على تراب مصر، الذي شاركت في الحفاظ عليه كل مرأة مصرية على مر تاريخ الدولة المصرية قبل أن يولد أمثال هؤلاء ولكن لا لوم على جاهل لايدرك قيمة السيدة المصرية.

عضو لجنة الدفاع والامن القومي: تصريحات عمرو واكد ضد أكثر من 50 مليون سيدة مصرية «لن تمر مرور الكرام »

صرحت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن تصريحات الأرهابي عمرو واكد ضد نساء مصر، لن تغتفر ولن تمر مرور الكرام، كونه تعرض لاشرف خلق الله، بالقول السفيه ونعتهم بابشع الالفاظ .

واضافت امال رزق الله اكثر من 50 مليون امراة مصرية لن تغفر لك فعلتك الدنيئة، وانت خسرت شعبك واهلك وناسح بمصرنا الحبيبة نتاج تغريدتك التى ليس له هدف سوي تجريح الشعب المصرى والنيل من سيدات مصر العظيمات

واكملت عضو لجنة الدفاع والامن، انت مطرد وهارب من مصر، وليس لك الحق التحدث عن الشعب المصري او سيدات مصر، فانت اخواني هارب ولك اجندات اخرى تمول من دول معادية وليس لديك ذرة نخوة او شجاعة.

طالبت النائبة امال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، باتخاذ كل الاجراءات القانونية من جانب الدولة المصرية لملاحقة هذا الارهابي العميل الخائن، وان فعلته لن تمر مرور الكرام وسينال عقابه بالدعوات عليه من اكثر من 50 مليون امراة مصرية بل اكثر من 100 مليون مصري ومصرية.