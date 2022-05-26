انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلس مدينة السنبلاوين يُشن حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:54 صباحاً - محمد السيد - /700129/مجلس-مدينة-السنبلاوين--يشن-حملة-لرفع-الإشغالات-والتعديات-على-الطرق

قاد أحمد عبدالعظيم رئيس مجلس ومدينة السنبلاوين ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق وضبط الأسواق والشوارع أمام المشاه والسيارات والمركبات ولتنظيم تواجد الباعه الجائلين، وذلك في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

دوت الخليج

حيث تم تجهيز أماكن بديلة ومناسبة تم توجيه الباعه الجائلين إليها ، بدءا من توافدهم من بعد فجر اليوم و تفاعل الباعه والتجار وجلسوا فى تلك الأماكن والتزموا بالتعليمات التى وقف لتنفيذها الزملاء العاملين المكلفين فى كل مجموعة بكل قطاع بالمدينة سواء بشارع بورسعيد أو الكورنيش أو طريق نوب وسوق السمك .

لارجعة عن إعادة الشكل الجمالى والحضارى لمركز ومدينة السنبلاوين

وأكد "عبدالعظيم " أنه لا رجعة عن إعادة الشكل الجمالى والحضارى لمركز ومدينة السنبلاوين العريق وإعادته إلى مكانته اللائقة التى يستحقها وبعد التزام الباعه بالاماكن المسموح بها بدأت فرق التحصيل من المختصين بتحصيل المال العام من الجميع طبقا للقانون والتعليمات والضوابط وبايصالات قانونية .