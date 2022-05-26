بالسعودية.. بهاء سلطان يُحيي حفلًا غنائيًا غدًا «تفاصيل»

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:54 صباحاً - محمد السيد - /700124/بالسعودية-بهاء-سلطان-يحيي-حفلا-غنائيا-غدا-تفاصيل

يُحيي الفنان بهاء سلطان حفل غنائي غدًا الموافق 27 من مايو الجاري، وذلك في المملكة العربية السعودية جدة في أولى حفلاته بموسم جدة، ومن المتوقع أن تحظى الحفلة بشعار “كامل العدد” نظرًا لشعبيته الكبيرة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل بهاء سلطان في المملكة العربية السعودية في جدة

حفل بهاء سلطان في جدة

وقد نشرت شركة روتانا أمس مقطع من فيديو لوصول الفنان بهاء سلطان إلى المملكة العربية السعودية جدة استعدادا لتقديم الحفل غدًا الجمعة بصحبة المطرب سيف نبيل، ودي جي أسيل.

عاد الفنان بهاء سلطان من جديد لإحياء حفلات غنائية بعد غياب استمر لفترة طويلة، عقب تصالحه مع المنتج نصر محروس، رافعًا شعار كامل العدد بحفله الأخير.

بهاء سلطان في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

حرص الفنان بهاء سلطان أن يعرب عن سعادته الكبيرة مساء أمس الجمعة في حفله الأخير بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر، وقال بهاء سلطان خلال الحفل: "كنت متشوق إلى الوقوف على خشبة المسرح ولقاء الجمهور"، وبالفعل استقبل الحضور وجمهور الحفل بحفاوة كبيرة وتصفيق حار ووجه لهم الشكر أيضًا على حسن الاستقبال.

وقدم بهاء سلطان خلال حفله أمس مجموعة من الأغاني القديمة التي يفضلها محبيه والجمهور بجانب أغاني من ألبومه الجديد مثل "تعالى أدلعك"، و"غلطان"، و"مالك"، و"طب ليه"، و"الواد قلبه بيوجعه"، و"أنا زعلت في حاجة"، وغيرها.

عودة بهاء سلطان بحفل في جامعة مصر

يذكر أن حفل بهاء سلطان كان قد رفع شعار "كامل العدد" فبمجرد طرح ذاكر الحفل نفدت كلها مما يدل على شعبية بهاء سلطان واشتياق جمهوره ومحبيه لحفلاته الغنائية وعودته بقوة.

ويواصل بهاء سلطان مؤخرًا طرح باقي أغاني ألبومه الجديد "سيجارة"، حيث يعتمد نشر أغنية كل فترة حتى لاقى به نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات واستماع عالية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومنصات الأغاني مثل أنغامي.

وقد تصدر اسم الفنان بهاء سلطان كان محركات البحث بموقع "جوجل" الشهير وبمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك عقب حلقة برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس.

وكان قد حل الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس ضيوف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامجها المذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية، وجاءت الحلقة احتفالا بالعام الجديد 2022، وحملت شعار "الصلح والتنازل" بينه وبين المنتج نصر محروس.