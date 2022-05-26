اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تواصل فعاليات حملة طرق الابواب ”احميها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:33 صباحاً - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٢حملة لطرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان" في قرى عزبة المعاشات وعزبة الحساينة والنعناعية وعزبة الباشا بسبك الأحد وعزبة الجزار ومنيل دويب والكوادي والخور وعزبة محروس بسبك الأحد وشعشاع وشنواي وكفر قورص وشنشور ومؤنسة وسملاي وعزبة كرم وعزبة التونسي وعزبة الرفع والبرانية وكفر مجاهد والفرعونية وعزبة العشرين وشمياطس والعراقية وعزبة أبو راضي تابع قرية كفر الشبع وعزبة زيدان بدراجيل وعزبة شعير بدراجيل وكفر الجمالة وعزبة الإصلاح بكفر السوالمية وأبوكلس وزاوية البقلي وسلامون بحري وكفر أبو رقبة وعزبة الستة وسرسنا وعزبة عمرو والجزيرة البيشه ودروه وكفر السيد وعزبة المزينين بكفر السوالمية وكفر عطا وشما ومحلة سبك والشهداء وشطانوف …. /مراكز أشمون والشهداء … / مدن ….المحافظة ، واستهدفت عدد ٤١٤٤ سيدة و٣٨١٥ رجل و٦٧٢٤ طفل باجمالي ١٤٦٨٣ مستهدف بمشاركة عدد ٥٠ رائدة .

وذلك فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من ٢١_٢٣مايو ٢٠٢٢ و ٢٤-٢٦ مايو ٢٠٢٢، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ،و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .