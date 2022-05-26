اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تواصل فعاليات حملة طرق الابواب ”احميها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:33 صباحاً - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٢حملة لطرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان" في قرى جنوب بورسعيد :قرية ام خلف ، قرية الرضوان ، قرية النورس " ٤٤ عمارة " حى الضواحى " منطقة فاطمة الزهراء ، منطقة القابوطى ، منطقة التصنيع ، منطقة بنك الاسكان ، منطقة السلام تمليك ، منطقة السلام سريع ، منطقة شباب الخريجين ، منطقة الحاسب الألى " المحافظة بورسعيد ، واستهدفت عدد ٤٦٢٨سيدة ، ٣٣٠٦رجل ، ٢٤٣٩طفل باجمالي ١٠٣٧٣مستهدف بمشاركة عدد٥٠ را ئدة

وذلك فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من ٢٢ -٢٤مايو ٢٠٢٢ و ٢٩-٣١مايو ٢٠٢٢، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ،و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .