بشعار ٩٠ عاما .. مصرللطيران تستقبل بعثة النادي الأهلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 10:33 صباحاً - بشعار ٩٠ عاما حرصت الشركة الوطنية مصرللطيران علي استقبال بعثة النادي الأهلي لكرة القدم علي متن رحلتها الخاصة رقم MS3200 التي أقلعت من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك محمد الخامس بالمغرب لمواجهة نادى الوداد المغربي فى نهائي دورى أبطال افريقيا حيث قام فريق عمل مصرللطيران باستقبال البعثة وإنهاء إجراءات سفرها وكذلك توزيع الهدايا التذكارية على جميع أعضاء البعثة بمناسبة الاحتفال هذه الأيام بمرور ٩٠ عاما علي تأسيس الشركة الوطنية متمنين لهم الفوز بالبطولة والعودة باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشرة.

محمد يوسف

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