السفير المصرى ببروكسل يبحث مع مسؤولين أوروبيين التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وشملت اللقاءات مديرى عموم كل من: الإدارة العامة للتجارة، والإدارة العامة للصحة العامة وسلامة الغذاء، والإدارة العامة للتعليم والشباب والرياضة بالمفوضية الأوروبية.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن اللقاءات تناولت سبل تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى من خلال تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، والتوسع فى برامج التدريب، وبناء القدرات، ورفع تنافسية السلع المصرية، فضلاً عن أهمية تعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر من خلال جذب الشركات الأوروبية للعمل بمصر، وخاصة فى ضوء الإمكانيات التى تمتلكها مصر فى مختلف القطاعات الحيوية، بما فى ذلك قطاع الزراعة، والطاقة، ومجال التحول الأخضر.

وتركزت النقاشات أيضاً على أهمية العمل المشترك لتطوير معايير إنتاج السلع والمنتجات المصرية سواء التى سيتم تصديرها إلى أوروبا، أو تلك المنتجة محلياً، وبما يتماشى مع معايير الجودة الأوروبية بشكل يحقق المصلحة للجانبين، ويسهم فى نفاذ مزيد من هذه السلع والصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، لاسيما فى ضوء القرب الجغرافى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى وقرب سلاسل التوريد، فضلاً عما تمتلكه مصر من مزايا نسبية وتنافسية فى عدد من مختلف القطاعات.

ومن جانب آخر، بحث السفير عبد العاطى سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال التعليم، والشباب، والرياضة، حيث تم إلقاء الضوء على الجهود المصرية القائمة لتطوير قطاع التعليم بكافة مراحله، وإعطاء أهمية للتعليم الفنى والمهنى.

وشدد عبد العاطى على ضرورة زيادة أعداد الطلاب المصريين المستفيدين من المنح الأوروبية، فضلاً عن توسيع نطاق هذه المنح لتشمل المجالات ذات الأولوية لمصر.

واستعرض السفير عبد العاطى، جهود مصر فى تمكين الشباب سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، مشيراً إلى استضافة مصر للمنتدى العالمى للشباب بمشاركة آلاف من الشباب من جميع أنحاء العالم للتباحث حول مختلف القضايا محل اهتمامهم، وهو الأمر الذى يحتم العمل لإيجاد فرص لتطوير مهارات الكوادر الشبابية من خلال مزيد من برامج التدريب وبناء القدرات التى يوفرها الاتحاد الأوروبى.