الصحة تطلق قافلتين فى الوادى الجديد والشرقية

جدة - نرمين السيد - وتنطلق القافلتين إلى قرية فلسطين بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، وقرية السيسى بمركز منشأة أبوعمر فى محافظة الشرقية. وتقدم القافلتان خدماتهما فى تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

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