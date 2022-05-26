ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان بـ«طب حلوان» (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الطب جامعة حلوان ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور وليد السروجى عميد الكلية، حاضر بالندوة الدكتورة سماح ربيع أستاذ أمراض المخ والأعصاب والطب النفسى بالكلية.





وأوضح الدكتور وليد السروجى أن متعاطى المخدرات يتعرض للكثير من التأثيرات السلبية على صحتة وجسده منها اضطرابات فى القلب، وارتفاع ضغط الدم الذى يؤدى فى بعض الأحيان إلى حدوث انفجار الشرايين، بالإضافة إلى نوبات الصرع إذا توقف الجسم عن تعاطى المخدر فجأة، وحدوث التهابات فى المخ والتى تؤدى إلى الشعور بالهلوسة وأحيانا فقدان الذاكرة، وكذلك تليف الكبد وبالتالى زيادة نسبة السموم فى الجسم، واضطرابات الجهاز الهضمى وفقدان الشهية مما يؤدى إلى الهزال والشعور بعدم الاتزان، وضعف الجهاز المناعى وإجهاض الحوامل، والعيوب الخلقية للأجنة. وتضمنت الندوة تعريف الإدمان وأنواعه، والتغيرات البيولوجية بالمخ مع الإدمان، بالإضافة إلى البيئة والاستعداد الشخصى، وكذلك انتشار المخدرات بدول العالم المختلفة، وعرض الأضرار الناجمة عن الإدمان، وأزمة المراهقة، والإساءة النفسية والجسدية، وكيفية التوقف عن التعاطى، وعرض أهداف خطة وطرق ومراحل وبيئة العلاج.

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