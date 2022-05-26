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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:53 صباحاً - محمد السيد - /700126/أماكن-القوافل-الطبية-لوزارة-الصحة-اليوم-الخميس

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس 26 مايو 2022، قافلتين طبيتين؛ للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تحت شعار «100 مليون صحة».

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القوافل الطبية في مصر

وأعلنت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق قافلتين طبيتين بمحافظتي الشرقية والوادي الجديد، على مدار يومي الخميس26 مايو والجمعة 27 مايو؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي باستهداف القرى والمناطق النائية الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمات الطبية والرعاية لهم مجانًا، كذلك صرف العلاج اللازم مجانًا.

التخصصات الطبية بالقوافل

توفر وزارة الصحة من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية منها: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية بالمحافظات

تتواجد القوافل الطبية الخاصة بوزارة الصحة والسكان بالمناطق التالية:

- فلسطين مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

- السيسي مركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية.

جدري القرود

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الصحة أنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود، والأمراض الوبائية الأخرى، مشيرة أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر.

وأوضحت الوزارة أن أعراض جدري القرود تتشابه مع أعراض الجدري ولكنها أقل حدة، وفترة حضانته طويلة نسبيًا، حيث تمتد من 5 إلى 21 يومًا، لذلك قد ينقل الشخص المصاب العدوى دون قصد.

وأضافت أن جدري القرود أقل شدة وأقل قابلية للانتشار من الجدري، ويتميز بدرجة احتمال عالية للظروف البيئية، كما تلعب الأسطح الملوثة دورًا مهما في انتشاره.