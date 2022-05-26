إغلاق منطقة على دائرى الجيزة لمدة شهر (تفاصيل بالفيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن هذا يأتى فى إطار تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى طريق المنصورى، ضمن المشروعات القومية للطرق والتى تشرف على تنفيذها وزارة النقل.

وأضافت: "ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ أعمال التوسعة الخاصة بمطلع الطريق الدائرى "القوس الشرقى "المنيب"، للقادم من محور اللبينى والمؤدى إلى أعلى طريق المنصورية والطريق السياحى وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة".

ولفتت المحافظة أن الأمر سيستلزم الإغلاق فى الاتجاه المشار إليه وذلك لمدة شهر اعتبارا من أمس الأربعاء، وحتى صباح الخميس الموافق 23/6/2022م.

ومن جانبه، شدد أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومسؤولى الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات.