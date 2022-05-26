عاجل.. وزير التعليم ينشر مجلدات المفاهيم الخاصة بـ الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وشارك الوزير منشورا على الصفحة الرسمية لـ وزارة التربية والتعليم، فيه: "لطلاب الصف الثالث الثانوى يمكنك الوصول إلى النسخة الرقمية من "مجلدات المفاهيم" الخاصة بالشعب علمى/علوم، علمى /رياضيات وأدبى، وتشمل المناهج بأكملها باللغات العربية والانجليزية والفرنسية".

وكان الوزير، قد كتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "وفاءً بالوعد، انتظروا نشر "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة خلال ساعة من الآن أو فى الساعات الأولى من صباح الخميس 26 مايو 2022 كما وعدنا منذ أيام".

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أن مجلدات المفاهيم المقرر إتاحتها لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا، يوم الخميس المقبل 26 يونيو 2022، تغطى كل أجزاء المناهج، ولا تقتصر فقط على أسئلة الامتحانات.