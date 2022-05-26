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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /700117/مي-حلمي-بعد-التنمر-عليها-مش-هسيب-حقي-وهخليكم-عبرة

صرحت الإعلامية مي حلمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، أنها لن تتنازل عن القضية التي قيدتها ضد إحدى مقدمات البرامج على السوشيال ميديا واعتذرت لكل شخص طلب منها التنازل عن القضية.

دوت الخليج يرصد لكم تعليق مي حلمي عن واقعة التنمر عليها

التنمر علي مي حلمي

وقالت مي حلمي خلال فيديو عبر ستوري حسابها بموقع انستجرام: المرة دي بعتذر ليكم أنا مش هاخد رأيكم، الناس سألت عليا طوب الأرض عشان أتنازل ولكن لن أتنازل، لأن لازم يكون في عقل قبل ما نعمل أي حاجة، مش عاوزة أبوّخ في الكلام عشان ما يتحسبش عليا، لأني من بيت متربي.

وتابعت: كان لازم يكون في عقل قبل ما نخوض في عرض حد أو نتكلم عن حد وأنا مش هتنازل ولا بمليون آسف أو آسفة ولا تعويض يراضيني ولا عاوزة فلوس ولا عاوزة أي حاجة أنا عاوزة أخد حقي من أي حد يتنمر على أي حد أو تسول له نفسه أنه يحكم على حد طول ما ربنا موجود وقضائنا عادل وشامخ وإحنا في دولة قانون.

مي حلمي: مش هسيب حقي

وأردفت، قائلة: كان ليه من الأول! علشان إيه نهين عيلتنا وبيتنا واسمنا ومستقبلنا عشان كام لايك ومشاهدة ومبسوطة بنفسي إن قلبي ما حنش ولا رق وكلمة عفا الله عما سلف ما تجيش في أهل بيتك ولا عرضك ولا سمعتك وشرفك كان فين العقل قبل ما نعمل حاجة تسيء لبني آدم ما أسأش لينا وما ضرناش وما شفناش منه حاجة وحشة وما عشرناهوش آسفة لن أتنازل، ريحوا مجتهوداتكم وما تبعتوش ليا حاجة تاني ولا أي حد يكلمني لأني ليا حق كبير أوي.

مي حلمي: اللي يغلط يحاسب على غلطه

وأضافت قائلة: أكتر حاجة أتعلمتها ما أسبش حقي مهما كان ونصيحة مني ما تسيبوش حقكم عاوزين تتنمروا عليا قدام الجميع والمصالحة تكون في الخفى أنا مش بتاعة مشاكل لكن مش هسيب حقي وعشان تكونوا عبرة لمن يعتبر.

واختتمت مي حلمي كلامها قائلة: اوعوا يكون ليكم حق وتتنازلوا عنه ده الدنيا تزعل منكم لما تسيبوا حقكم وتبقوا ملطشة للدنيا اللي يغلط يحاسب على المشاريب.