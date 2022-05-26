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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:47 صباحاً - محمد السيد - /700115/محمد-رمضان-يطرح-كليب-بلالين-في-هذا-الموعد

دوت الخليج يرصد موعد طرح كليب بلالين.

محمد رمضان يكشف عن موعد طرح بلالين

ونشر رمضان البوستر الرسمي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليه قائلا: "كليب بلالين يوم الاثنين القادم، على قناتي الرسمية على اليوتيوب، ثقة في الله نجاح".

أغنية "بلالين" من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لـ MR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

محمد رمضان يصور فيلم «نمبر وان»

وعلى الصعيد الآخر، أعلن محمد رمضان عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "نمبر وان"، من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامى، حيث كتب رمضان عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل، إخراج ياسر سامي، إنتاج يوسف الطاهر.. سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري".

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

قدم آخر أفلامه "الكنز" الذى عرض على جزئين الأول عام 2017 والثانى 2019، وشارك في بطولته كل من محمد سعد، روبى، هند صبرى، أحمد رزق، أمينة خليل، أحمد حاتم، عبد العزيز مخيون، وعدد كبير من الفنانين، التأليف بين عبد الرحيم كمال وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

محمد رمضان يتألق في المشوار

وتألق محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".