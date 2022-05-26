جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "وفاءً بالوعد، انتظروا نشر "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة خلال ساعة من الآن أو فى الساعات الأولى من صباح الخميس 26 مايو 2022 كما وعدنا منذ أيام".
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أن مجلدات المفاهيم المقرر إتاحتها لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا، يوم الخميس المقبل 26 يونيو 2022، تغطى كل أجزاء المناهج، ولا تقتصر فقط على أسئلة الامتحانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة عاجلة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة بشأن مجلدات المفاهيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.