رسالة عاجلة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة بشأن مجلدات المفاهيم

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "وفاءً بالوعد، انتظروا نشر "مجلدات المفاهيم" لطلاب الثانوية العامة خلال ساعة من الآن أو فى الساعات الأولى من صباح الخميس 26 مايو 2022 كما وعدنا منذ أيام".

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أن مجلدات المفاهيم المقرر إتاحتها لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا، يوم الخميس المقبل 26 يونيو 2022، تغطى كل أجزاء المناهج، ولا تقتصر فقط على أسئلة الامتحانات.