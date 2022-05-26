انت الان تتابع تفاصيل خبر سالي عبد السلام بعد الحكم على المتحرش بها: هددوني ومش هسيب حقي أنا والبنات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /700111/سالي-عبد-السلام-بعد-الحكم-على-المتحرش-بها-هددوني-ومش-هسيب-حقي-أنا-والبنات

أعربت الإعلامية سالي عبد السلام عن سعادتها العارمة، بعدما تم القبض على الشاب المتهم بالإعتداء عليها في إحدى محطات البنزين بالتجمع الخامس خلال الأيام الماضية، والذي تبين أنه موظف يعمل بإحدى شركات المقاولات بالقاهرة وأُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

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التعدي على سالي عبد السلام

وعلقت سالي عبد السلام عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن خبر الحكم ضده، كالتالي: هي دي بلدي، هما دول ناسها اللي ساعدوني، وبناتها اللي ما أعرفهمش، بعتوا لي قالوا لي، هو مين؟، أنتم رزق، ده رزقي يا ربي، اللهم بارك.

وتابعت سالي: أنا بقالي يومين مش عارفة أنام، أقسم بالله وقتها كنت راجعة من عند الدكتور الساعة 11 بالليل، ما أكلت، كنت زعلانة، الحمد لله رضا، وتعبانة ولسه بتعالج الحمد لله، ووقفت مع صاحبتي أجيب أكل وكنت مستنية القهوة.

وأردفت: النهاردة بعد يومين من الواقعة ونشر الفيديو، أنا في محكمة القاهرة الجديدة، ومن غير محامي ولا حد معايا، في ساعات من المحضر في قسم التجمع الخامس، الشرطة المصرية الله يحميهم، جابوه، والصبح كنت في النيابة، وكلي ثقة في قضائنا اللي فوق الكل، ربي يعلم، والله اديته مهلة 24 ساعة لما خلى صحابه يكلموني عن طريق صحاب مشتركين للأسف، عشان أشيل الفيديو، ويحاولوا يساوموني، وحاجة آخر قلة أدب، وبعدها يهددوني، وما تعرفيش ده مين، وفلوس وعلاقات، وأنا ربنا يعلم، مسكت نفسي بالعافية وقتها، وما طلبتش غير اعتذار ليا، ولكل بنت أذاها، من غير أساميهم وساعدتني لوجه الله، وهو رفض.

سالي عبد السلام: شغلانتنا صعبة

وأضافت سالي: لو حد فاكر إني عشان مذيعة ده حصل، أصلها مشهورة؛ فأنا خسرانة كتير، ربنا يعلم، وعزيزة على أي بنت أو ست تقول حصل معاها كده، شغلانتنا كأي شغلانة، لو عملت حاجة ما تنفعش تتعمل؛ ممكن تقعد في بيتكم، وفي مننا في البيت، وإحنا بالذات، مفيهاش رجوع، أو تصلحها، الهوا مالوش دوا، ومش هنعرف، وصعب نشتغل تاني، بس شغلي كان حلمي واختيار مني، وعارفة عواقبه للأسف، وراضية، يا رب اللهم استرنا.

واستكملت كلامها: أنا أول ناس بعتت لي، يطمنوا عليا، كانوا مديريني.. أقسم بالله فخورة إني أنتمي للمتحدة، أنتم على راسى ورزقي، الخير دايرة رجعالك رجعالك، هتحصد اللي زرعته، وأنت يا متحرش، ماذا بينك وبين الله عشان كل البنات دي تساعدني أجيبك؟، أنتم ساعدتوني، الله يسعدكم، الله يعوضكم، وأساميكم مش هتطلع، وده وعد بيننا ليوم الدين.

وواصلت: أذيت كل البنات دي ليه؟، منهم اللي سابت شغلها في الشركة اللي بتشتغل فيها معاك؛ بسببك، ومنهم اللي صورتها وأذيتها، وطلعت عليهم كلام، زي ما كنت ناوي تصورني أنا، وصورتك في الفيديو من غير حتى ما أقل واجب أرد اعتباري، بعد ما شتمتني بأمي، بعد المعاكسة وقلة القيمة، ليه؟، سُمعتك وحشة، المحلة الكبرى كلها عارفاها.

واختتمت كلامها: البنات بيترجوني أجيب حقهم، ومش هنسيب حقنا، وهنمشى بأمان غصب عنك، حتى العربية، مش عارفة أقعد فيها في أمان في مكان عام؟، حرام عليك، هتترد لك.