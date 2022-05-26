انت الان تتابع تفاصيل خبر نشرة أخبار الفن: دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بـ لوك جديد.. عمرو دياب يفتتح سلسلة فنادق «لوكاندة».. وهذا سبب مطالبة ويجز برحيل اللاعب رونالدينيو عن مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /700116/نشرة-أخبار-الفن-دنيا-سمير-غانم-تصدم-جمهورها-بـ-لوك-جديد-عمرو-دياب-يفتتح-سلسلة-فنادق-لوكاندة-وهذا-سبب-مطالبة-ويجز-برحيل-اللاعب-رونالدينيو-عن-مصر

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 25 من مايو الجاري، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه بالإضافة لبعض الأخبار الحزينة، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بـ لوك جديد

صدمت النجمة المصرية دنيا سمير غانم جمهورها بـ لوك جديد غير ملامحها حتى أنهم شبهوها بالفنانة درة، حيث نشرت دنيا سمير غانم صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت فيها بميكاب صاخب.

عمرو دياب يفتتح سلسلة فنادق لوكاندة

أطلق الهضبة عمرو دياب سلسلة فنادق تحمل اسم «لوكاندة»، ومن المقرر أنه ستمتد سلسلة الفنادق بين مصر ودبي وذلك بالتعاون مع شركة إعمار العريقة و رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

ستحمل سلسلة فنادق «لوكاندة» العلامة التجارية الخاصة بعمرو دياب، ومن المتوقع نجاح ذلك الاستثمار المميز.

أعلن الفنان عمرو دياب، إطلاق سلسلة من فنادق مميزة بمستوى فاخر كمشروع استثماري بعيدًا عن الغناء.

وكتب الحساب الرسمي للهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام”، قائلا: “لأول مرة، يطلق عمرو دياب فندقه المميز الجديد Locanda لوكاندة بمستوى عالٍ من نمط الحياة الفاخر. الفندق من المفترض أن يتم إطلاقه في مشاريع إعمار المرموقة”.

ويجز يطلب رحيل اللاعب رونالدينيو عن مصر

انتقد مغني الراب ويجز، رونالدينيو أثناء زياته لمصر بسبب رفعه لعلم الكيان الصهيوني منذ فترة، ووجه له رسالة مضمونها أنه غير مرحب بقدومه لمصر، الأمر الذي زاد شعبية ويجز وخاصة بعد أغنية “بعودة يا بلادي” الذي خصص أرباحها للاجئين.

بدأت القصة بعدما أعلن رونالدينيو عن وصلوله لمصر، فكتب له ويجز معلقًا على هذا المنشور، قائلًا: “متأخر جدًا، روح لمكان تاني وامشي”.

وقد أعلن مغني الراب ويجز والفنانة المغربية شيماء جاحظ عن استعدادهم لطرح ديو غنائي، وقد تم البدذ في التحضير لتصوير الأغنية في شكل فيديو كليب، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بنجاح كبير.

شاكيرا تتألق في مهرجان كان السينمائي 2022

تألقت الفنانة شاكيرا اليوم في مهرجان كان السينمائي 2022، في دورته الـ 75 الذي انطلقت فاعلياته يوم الثلاثاء الماضي، وكانت إطلالتها فريدة من نوعها وجذبت جميع الحاضرين.

واعتمدت شاكيرا فستان باللون الأسود الفاخر، مكشوف من القدم، وكعب عالي باللون الأسود، كما ارتدت جوانتي شفاف باللون الأسود في يدها واردت عليه سلسلةو خاتم من الألماظ اللامع، كما ظهرت بشعر طويل منسدل على ظهرها في لونه الأشقر، ومكياج ناعم جدًا.