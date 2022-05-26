البابا تواضروس يبحث مع أسقفى نيويورك وعين شمس القضايا الكنسية

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الأنبا ديفيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.





وذكر بيان للكنيسة الأرثوذكسية، مساء اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمة فى إيبارشية نيويورك ونيو إيجلاند.

كما استقبل البابا تواضروس الثانى اليوم أيضا الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمة فى القطاع.