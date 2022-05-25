انت الان تتابع تفاصيل خبر ننتظر رد وزارة الدفاع وبيراميدز.. رابطة الأندية للزمالك: لم نرفض طلب نقل مباريات الفريق لاستاد الدفاع الجوي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /700109/ننتظر-رد-وزارة-الدفاع-وبيراميدز-رابطة-الأندية-للزمالك-لم-نرفض-طلب-نقل-مباريات-الفريق-لاستاد-الدفاع-الجوي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ، أنها استلمت، اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 في تمام الساعة 8.44 مساءاً خطاباً من نادي الزمالك على البريد الإلكتروني الرسمي للرابطة بخصوص طلب تغيير ملعب مباريات الفريق الأول إلى ستاد الدفاع الجوي في الدور الثاني من مسابقة الدوري العام بدلاً من ستاد القاهرة.

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وأشارت الرابطة، في بيان لها، منذ قليل، أن هذا الخطاب هو أول طلب رسمي يصل للرابطة من إدارة النادي بشأن ذلك الموضوع .

وقد قامت الرابطة بإرسال خطاب رسمي إلي الأمانة العامة لوزارة الدفاع لاستطلاع الرأي والحصول على الموافقة اللازمة ، كما أرسلت الرابطة خطابا إلى نادي بيراميدز لاستطلاع رأيه في ضوء أن ملعب الدفاع الجوي يعد الملعب الأساسي للفريق و الرابطة في انتظار الموافقات الرسمية .

ولفتت الرابطة إلى أنه في حال الحصول على موافقة الجهات المختصة للحصول على الموافقة اللازمة، سيتم موافاة نادي الزمالك بالرد، وفي حال الحصول على موافقة الجهات الأمنية سيتم نقل مباريات نادي الزمالك في الدور الثاني للمسابقة بداية من نباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وأعرب الرابطة في بيانها التوفيق لكافة أندية الدوري الممتاز .

بيان الزمالك

وكان نادي الزمالك، قد أصدر بيانًا منذ قليل، استنكر فيه عدم اعتماد رابطة الأندية لملعب الدفاع الجوي، ليكون مضيف مباريات الفريق في الدوري، بدلاً من استاد القاهرة.

وفي وقت سابق، أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك حصوله على موافقة إدارة استاد الدفاع الجوي، وأيضا إدارة نادي بيراميدز، على استضافة مباريات الفريق الأبيض، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اللاعبين هم من طلبوا تغيير استاد القاهرة لكونه " ، ويصادفهم فيه سوء حظ غير عادي.

وقال نادي الزمالك في البيان: في موقف غريب وغير مفهوم خرج بعض الأشخاص خلال الساعات الماضية يرددون أن نادي الزمالك لم يخاطب رابطة الأندية من أجل نقل مبارياته في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، وكذلك ببطولة كأس مصر من استاد القاهرة إلى ملعب الدفاع الجوي."

وأشار إلى أنه رد على هذه الادعاءات الكاذبة ننشر الخطاب المرسل من نادي الزمالك الي لجنة الأندية لنقل مباريات نادي الزمالك من استاد القاهرة الي ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو " والذي تم إرساله منذ أربعة عشر يوما بتاريخ 11 مايو 2022."

واختتم، وهذا الخطاب يكذب الادعاء أن الزمالك لم يخاطب لجنة الأندية لنقل مبارياته من استاد القاهرة إلى ملعب الدفاع الجوي."