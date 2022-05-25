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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /700108/بمهرجان-كان-توم-هانكس-وشاكيرا-أبرز-الحضور-في-عرض-فيلم-إلفيس

حضر اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو، عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي 2022 خلال عرض فيلم إلفيس وهو للمخرج باز لومان والعديد من الأفلام الأخرى.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز الحضور من نجوم الفن خلال عرض فيلم إلفيس

شاكيرا وتوم هانكس أبرز الحضور

وفيلم إلفيس وهو فيلم السيرة الذاتية للمطرب الأمريكي إلفيس بريسلي، وكان من بين الحضور: “أوستن بتلر وتوم هانكس وشاكيرا”، وعدد آخر من النجوم.

هذا وانطلقت فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في النسخة الخامسة والسبعين والمقامة في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري من يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك بقصر المهرجان علي ساحل كان، بحضور نجوم الفن من أكثر من دولة.

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.

أفلام مهرجان كان

وتعرض أفلام المهرجان في نحو 300 شاشة عرض خلال فعاليات الدورة المتوقع لها أن تلفت الأنظار، خاصة أنها الأولى التي يعود خلالها المهرجان بكامل لياقته وطاقته في استقبال النجوم وعشاق السينما بعد عامين من جائحة كورونا، وكانت دورة عام 2020 قد تم الاكتفاء خلالها بالإعلان عن الجوائز الممنوحة رقميا، كما أقيمت دورة العام الماضي بعد شهرين من موعده المقرر في مايو، وسط فعاليات محدودة بسبب تخوفات انتشار «كوفيد-19» وقتها، إلا أن الدورة مرت بسلام ، وحصد خلالها فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري الجائزة الكبرى في قسم أسبوع النقاد.

كما سيتم استبعاد جميع الأفلام التابعة لمنصات البث الرقمي من المشاركة في المسابقة الرسمية التي سيتم فيها اختيار الفيلم الفائز بجائزة بالسعفة الذهبية.

ومن الجدير بالذكر، أن واعتمدت شاكيرا فستان باللون الأسود الفاخر، مكشوف من القدم، وكعب عالي باللون الأسود، كما ارتدت جوانتي شفاف باللون الأسود في يدها واردت عليه سلسلةو خاتم من الألماظ اللامع، كما ظهرت بشعر طويل منسدل على ظهرها في لونه الأشقر، ومكياج ناعم جدًا.