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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /700105/etisalat-misr--أسعار-باقات-سوبر-كونكت-من-اتصالات-مصر

ينشر دوت الخليج تفاصيل باقات سوبر كونكت من اتصالات مصر فهى من أبرز باقات اتصالات لعشاق الفيديوهات ومتابعة المسلسلات ويرغبون باقات اتصالات مصر بمساحات وسرعات كثيرة لتكفي احتياجاتهم، لذلك ننشر تفاصيل باقات باقات سوبر كونكت بالوقت من اتصالات مصر وأكواد الاشتراك.

باقات سوبر كونكت من اتصالات مصر

إليكم كافة أكواد الاشتراك في سوبر كونكت من اتصالات مصر وأسعارها على النحو الآتي:

باقة فيديو 60 دقيقة

توفر 60 دقيقة، ويكون سعر الاشتراك في الباقة بسعر 2.5 جنيه، ويمكنك الاشتراك في الباقة من خلال طلبي الكود التالي:#22*، او يتم الاتصال بالرقم التالي:525، وصلاحية الباقة يوم واحد.

باقة فيديو 70 دقيقة

توفر 70 دقيقة،ويكون سعر الاشتراك في الباقة بسعر 3 جنيه، ويمكنك الاشتراك في الباقة من خلال طلب الكود التالي:#22*، او يتم الاتصال بالرقم التالي:525، وصلاحية الباقة يوم واحد.

باقة فيديو 120 دقيقة

توفر 120 دقيقة ،ويكون سعر الاشتراك في الباقة بسعر 3.5 جنيه، ويمكنك الاشتراك في الباقة من خلال طلب الكود التالي:#22*، او يتم الاتصال بالرقم التالي:525، وصلاحية الباقة يومين.

باقة فيديو 190 دقيقة

توفر 190 دقيقة، ويكون سعر الاشتراك في الباقة بسعر 4.9 جنيه، ويمكنك الاشتراك في الباقة من خلال طلب الكود التالي:#22*، او يتم الاتصال بالرقم التالي:525، وصلاحية الباقة 3 ايام.

باقة فيديو 240 دقيقة

توفر 240 دقيقة،ويكون سعر الاشتراك في الباقة بسعر 6.3 جنيه، ويمكنك الاشتراك في الباقة من خلال طلب الكود التالي:#22*،او يتم الاتصال بالرقم التالي:525،وصلاحية الباقة 4 ايام.

باقة فيديو 300 دقيقة

توفر 300 دقيقة ويكون سعر الاشتراك في الباقة بسعر 7 جنيه، ويمكنك الاشتراك في الباقة من خلال طلب الكود التالي:#22*، او يتم الاتصال بالرقم التالي:525، وصلاحية الباقة 7 ايام.

باقة فيديو 340 دقيقة

توفر 340 دقيقة، ويكون سعر الاشتراك في الباقة بسعر 9.45 جنيه، ويمكنك الاشتراك في الباقة من خلال طلب الكود التالي:#22*،او يتم الاتصال بالرقم التالي:525، وصلاحية الباقة 7 ايام.

باقة فيديو 360 دقيقة

توفر 360 دقيقة، ويكون سعر الاشتراك في الباقة بسعر 10.5 جنيه، ويمكنك الاشتراك في الباقة من خلال طلب الكود التالي:#22*، او يتم الاتصال بالرقم التالي:525، وصلاحية الباقة 10 أيام.