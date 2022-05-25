والد محمد الننى: سجدت لله شكرا عندما جدد ابنى عقده مع أرسنال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:23 مساءً - قال ناصر الننى، والد اللاعب محمد الننى، إن كافة لاعبى أرسنال يحبون ابنه، بسبب أخلاقه وتعاونه المستمر معهم، وتابع: "الننى قمة في الأخلاق ودائماً يشجع ويحفز زملاءه بشكل مستمر، وهو قائد للفريق في أرض الملعب".

وأعرب "الننى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر قناة "dmc"، عن سعادته بعد إعلان نادى أرسنال الإنجليزى، بشكل رسمى، تجديد عقد الدولى المصرى محمد الننى لمدة عام واحد، ليستمر مع الجانرز حتى يونيو 2023، وتابع: "سجدت لربنا شكر".

وأكد الننى أن أبنه يحب نادى أرسنال الإنجليزى، وكان يتمنى الاستمرار به، متابعا: "كنت شايف إنه بيحب النادى وهو نفسه كان يستمر فيه".