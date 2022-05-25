محافظ الدقهلية يبحث تأهيل مساكن سندوب والمعوقات التى تواجه المشروع

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ -فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء- أنه استعرض المعوقات التى تعترض استكمال التنفيذ للمشروع والمتمثلة فى ضرورة تنفيذ أعمال تطهير وإعادة تأهيل لمروى خصوصى أراضى هيئة الأوقاف بالمنطقة وذلك بطول 900 متر تقريبا. ووجه المحافظ بسرعة التنسيق فيما بين هيئة الأوقاف وقطاع الزراعة وجهاز نظافة وتجميل المنصورة للقيام فورا بأعمال التطهير وإعادة تأهيل المروى المذكور وإعداد محضر تنسيقى متكامل يتضمن توزيع الأدوار فيما بين كافة الجهات لتنفيذ التطهير وإعادة تأهيل الترعة. ولفت إلى ضرورة وضع توقيتات محددة لإنجاز المهام من قبل كل جهة لاستكمال تنفيذ مشروع العمارات بالمنطقة بالكامل باعتباره مشروعا قوميا ويعد نقلة حضارية ونوعية بمدينة المنصورة.

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