محافظ دمياط تتابع الموقف النهائى بمشروع تطوير سوق الجملة بشطا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، والأستاذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديرى الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية.

تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات والأعمال النهائية بمشروع التطوير الذى نفذته المحافظة مؤخرا ضمن خطة تطوير الأسواق، حيث تضمن المشروع رفع كفاءة الباكيات ودورات المياه ورصف الشوارع الداخلية، وكذلك تطوير الكافتيريا والمبنى الإدارى وإنشاء بوابتين مزودتين بأنظمة تحكم ومراقبة وميزان.

وبحثت المحافظ - خلال الاجتماع - خطة تشغيل السوق لطرح الباكيات والكافتيريا وآلية إعداد كراسات شروط تتضمن اشتراطات ومتطلبات تتماشى مع منظومة العمل داخل السوق، كما أكدت على متابعة عملية تحصيل الإيرادات بالبوابتين، وكذلك إدارة السوق، ووجهت أيضا بتكثيف حملات النظافة والتصدى للإشغالات داخل السوق، مشددة على تقديم تقرير أسبوعى بما تم تنفيذه.

من ناحية أخرى، استكملت محافظ دمياط، افتتاح مجموعة المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة والتى تتجاوز تكلفتها قيمة 870 مليون جنيه، حيث بدأت جولتها التى أجرتها اليوم بدمياط والروضة وفارسكور بافتتاح المبنى الإدارى بمركز شباب أولاد حمام بحضور عاطف عبد الهادى مدير مديرية الشباب والرياضة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث تفقدت المحافظ، المبنى الذى يتضمن قاعات للأنشطة والاجتماعات والألعاب الرياضية ومكتبة ومقر إدارى وكذلك كافيتريا، كما أطلعت على مراحل التطوير الذى شهده المركز.

وخلال الزيارة، أشارت محافظ دمياط إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة تأتى ضمن خطة الدولة اتطوير مراكز الشباب بجميع المناطق بشكل عام وبالقرى بشكل خاص، مؤكدة أنه سيتم دعم مكتبة المركز بنسخ من الكتب بالمجالات المختلفة، وذلك لإتاحة المضمون الثقافى، حتى يتسنى للمركز تقديم دور متكامل للنشء والشباب بالمجالات الرياضية والثقافية والفكرية.

كما واصلت عوض، جولتها الافتتاحية لعدد من مشروعات العيد القومى للمحافظة، بافتتاح مدرسة المستشار عثمان عيد بقرية الطرحة الإعدادية بمركز فارسكور، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين رئيس قطاع هيئة الأبنية التعليمية وأيمن فهمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وتفقدت المحافظ، مبنى المدرسة المنشأة حديثا بعدد 6 فصول وقاعات للحاسب الآلى والأنشطة والاقتصاد المنزلى ومعمل علوم ودورات مياه تم تخصيص وحدة للطلاب من ذوى الهمم، مشيدة بمستوى الأعمال المنفذة بالمدرسة، وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية، لتنضم إلى المنظومة التعليمية ضمن مجموعة المدارس التى شهدت أعمال إنشاء جديد وإحلال وتجديد وتوسعات.