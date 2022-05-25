محافظة شمال سيناء تنهى استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

جدة - نرمين السيد - بحث سكرتير عام محافظة شمال سيناء العميد أسامة الغندور مع رؤساء مجالس المدن وقيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والأمن والتليفونات والصحة والتموين والكهرباء والمياه والطب البيطرى والشباب والرياضة والهلال الأحمر وغيرهم من الجهات المعنية الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والأزهرية للعام الجارى التى ستبدأ اعتبارا من يوم 4 يونيو المقبل، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وذكرت محافظة شامل سيناء، فى بيان اليوم، أن سكرتير المحافظة ناقش مع القيادات استعدادات كل من التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية ومواعيد الامتحانات لكل شهادة وتجهيز اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وجمع الإجابات، علاوة على اتخاذ الإجراءات التأمينية والوقائية والاحترازية للجان الامتحانات بكل شهادة وتجهيزها لاستقبال الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين والعاملين إلى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة بإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتوفير كافة احتياجاتهم من أدوات المعيشة ومستلزمات الإقامة.

ووجه سكرتير المحافظة، مجالس المدن والجهات المعنية، برفع كفاءة المدارس التى بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان.. مع توفير مولد كهرباء احتياطى لتشغيله فى حالة انقطاع التيار الكهربى بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وشركة توزيع الكهرباء.. مشددا على قيام شركة المياه بملء الخزانات الخاصة بالمدارس التى بها لجان امتحانية.

واستعرض الغندور مع مسئولى التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية مواقع المدارس واللجان واحتياجاتها المختلفة ووجه بتعقيمها قبل الامتحانات بيوم وبعد كل امتحان، مع توفير مواد التطهير والتعقيم من المحافظة على أن تتولى مديريتى الشباب والرياضة والطب البيطرى والهلال الأحمر تطهير وتعقيم مدارس ولجان العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة وتوفير احتياجات الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من أدوات التعقيم الشخصية ووسائل الإعاشة والمياه والكهرباء وخطوط التليفونات وغيرها وتواجد سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

وأعلن تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة استعدادات الامتحانات وتجهيزات اللجان وغرفتى عمليات فى ديوان عام المحافظة والتربية والتعليم إلى جانب الوزارة خاصة بمتابعة سير الامتحانات وتوفير احتياجاتها أولا بأول واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والوقائية.

من جانبه، أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات وأن كل اللجان مجهزة إلكترونيا لأداء الامتحانات فيما عدا 3 لجان ورقية حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 3179 طالبا وطالبة موزعين على 16 لجنة بواقع 7 لجان بالعريش ولجنتين بالشيخ زويد ولجنة برفح و5 لجان ببئر العبد ولجنة واحدة بالحسنة مع توفير بوابات إلكترونية للكشف على الطلاب وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأمن والتموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات وتأمين اللجان.

ومن جانبه، أكد محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب أن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء بإجمالى عدد طلاب 659 طالبا وطالبة منهم 461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى.. مشيرا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة.

وأوضح أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة وتوفير أجهزة فحص وتطهير لوضعها أمام كل لجنة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، كما سيتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى اعتبارا من يوم 4 يونيو المقبل وتستمر حتى 7 يوليو القادم.