توريد 61 ألف طن قمح لصوامع سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ سوهاج طارق الفقى، توريد 61 ألفا و152 طنا من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء موسم توريد المحصول فى 15 أبريل الماضى وحتى الآن، لافتا إلى تواصل عمليات توريد المحصول بإشراف من لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة موقف حصاد وتوريد محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة للموسم الزراعى الحالى 2022م. وأكد محافظ سوهاج، انتظام سير عملية التوريد للمحصول دون معوقات، وحرص المحافظة على الاهتمام بالمزارعين وتذليل كافة العقبات أمامهم لتوريد أكبر كمية من الأقماح لهذا العام، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتوريد المحصول بالصوامع والشون المطورة بمختلف مراكز المحافظة. ووجه الفقى بإعداد تقرير يومى بنتائج اللجان التى تم تشكيلها بجميع مراكز المحافظة لحصر المساحات المنزرعة فعليا بالقمح، وما تم توريده من تلك المساحات وما لم يتم توريده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضوابط عمليات التوريد، وضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التى أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.

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