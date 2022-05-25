انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع طالب غرقا في مياة نهر النيل ببنها حصرياً على موقعنا

دوت الخليج

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة بنها يفيد بغرق طالب يدعى “جمال محمد السيد” لقي مصرعه غرقًا وعلى الفورانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وجاري انتشال الجثة، وتبين أن الطالب من منطقة منشية النور ببنها ونزل إلى مياه النيل بالمنطقة للاستحمام هربًا من ارتفاع درجة الحرارة فلقي مصرعه غرقًا بسبب عمق المياه، وجاري انتشال الجثة من نطاق بنها بمحافظة القليوبية وتحرر المحضر اللازم.

وفاة أب بعد غرق ابنه في الدقهلية

وفي سياق منفصل، سادت حالة من الحزن على قرية ميت طريف ، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، بعد وفاة شاب غرقًا في الترعة المارة من أمام القرية، عندما نزل الشاب إلى الترعة لينظف نفسه من تراب دراسة القمح، وبسبب ارتفاع منسوب المياه، لم يتمكن من الخروج من الترعة، وشارك والده في البحث عنه في المياه، وعندما شاهد جثته في البيت شعر بحالة إعياء وسقط على الأرض مغشيًا، وأحضروا له الطبيب إلا أنه فارق الحياة وجرى دفنهما في جنازة واحدة وسط دهشة أهالي القرية، الذين خرجوا بالمئات لتشييع الأب وابنه إلى مثواهم الأخير.