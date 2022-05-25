انت الان تتابع تفاصيل خبر غدا.. أولي جلسات المتهم بالتعدي علي زوجتة بالشومة بالشرابية.. مستند حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /700103/غدا-أولي-جلسات-المتهم-بالتعدي-علي-زوجتة-بالشومة- بالشرابية-مستند

حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على زوجته بالضربإستخدام "شومة وسلاح أبيض" بالشرابية ، وذلك بسبب خلافات أسرية نشبت بينهم وعلي أثرها أحدث لها عدة إصابات متفرقة بجسدها.

حصل "دوت الخليج" على أمر إحالة، المتهم بالاعتداء على زوجته، بالضرب بإستخدام شومة، وسكين وأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها.

وكان أمر الإحالة الزوج إلى محكمة الأميرية جنح الشرابية، في الثالث عشر من شهر مايو الجاري بإبلاغ المجني عليها وابنتها عن تعدي المتهم على الأُولى ضربًا باستخدام سكين وعصا خشبية وإحداث إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها لخلافات أسرية، وفي أعقاب ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي حال تعدي المتهم على زوجته.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بسؤال ابنة المجني عليها، والتي شهدت بوجود خلافات دائمة بين والدَيْها بلغت ذروتها يوم الواقعة، إذ تعدى المتهم على والدتها باستخدام عصا خشبية وسكين، فأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها.

وبسؤال المجني عليها شهدت في التحقيقات بذات أقوال ابنتها، وقدَّمت بالأوراق مقطعًا مُصوّرًا يظهر به المتهم حال تعديه عليها.

كما استمعت النيابة العامة في تحقيقاتها لأقوال عشرة شهود من ذوي المتهم الذين أبصروه حالَ ارتكابه الواقعة، وأوضحوا بأنهم قد تنبهوا لصرخات ابنة المجني عليها وقتها، فتوجهوا إليها بالمسكن محل الواقعة وشاهدوا المتهم حالَ التعدي، فأحكموا سيطرتهم عليه وانتزعوا السكين من يده، وأكدوا مَا بين المجني عليها والمتهم من خلافات.

النيابة تقرر تقديم زوج ماري مجدي لمحاكمة جنائية عاجلة

وبسؤال مُجري التحريات حولَ الواقعة شهد بأنها قد توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة، وأنه من المسجلين خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، كما أُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبيِّ على المجني عليها، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بمواضع متفرقة من جسدها.

وابستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهام أقرَّ بتعديه على زوجته المجني عليها ضربًا لخلافات أسرية بينهما، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. وعلى هذا قدَّمت النيابة العامة المتهم محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة في ضوء ما ثبت في حقه من اتهام.