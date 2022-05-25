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القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /700094/العثور-على-جثة-شاب-مجهول-الهوية-على-طريق-قنا--سفاجا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، على جثة شاب مجهول الهوية على طريق قنا _ سفاجا عند الكيلو 27، بعد ورود بلاغ من مسافرين على الطريق.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد ورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة على طريق قنا _ سفاجا عند الكيلو 27، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية، في الأربعينات من عمره تقريبا، لا يوجد بها آثار إصابات ظاهرية ملقاة على طريق قنا _ سفاجا عند الكيلو 27، وجار نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.