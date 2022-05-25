انت الان تتابع تفاصيل خبر استثمار مصري إماراتي.. عمرو دياب يفتتح سلسلة فنادق «لوكاندة» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /700092/استثمار-مصري-إماراتي-عمرو-دياب-يفتتح-سلسلة-فنادق-لوكاندة

أطلق الهضبة عمرو دياب سلسلة فنادق تحمل اسم «لوكاندة»، ومن المقرر أنه ستمتد سلسلة الفنادق بين مصر ودبي وذلك بالتعاون مع شركة إعمار العريقة و رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

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سلسلة فنادق لوكاندة

ستحمل سلسلة فنادق «لوكاندة» العلامة التجارية الخاصة بعمرو دياب، ومن المتوقع نجاح ذلك الاستثمار المميز.

أعلن الفنان عمرو دياب، إطلاق سلسلة من فنادق مميزة بمستوى فاخر كمشروع استثماري بعيدًا عن الغناء.

وكتب الحساب الرسمي للهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام”، قائلا: “لأول مرة، يطلق عمرو دياب فندقه المميز الجديد Locanda لوكاندة بمستوى عالٍ من نمط الحياة الفاخر. الفندق من المفترض أن يتم إطلاقه في مشاريع إعمار المرموقة”.

عمرو دياب يطرح اللي يمشي يمشي

على الصعيد الآخر، طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته "اللى يمشى يمشى" من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

اللى يمشى يمشى

عينى على ناس أمِنتها

إتأذيت مِنها بعدها

نزلوا مِن نظرى

مش حاقول عُذرى

دول عالم عارفه نفسها

قلبى ولا طيبته نِفعته

واللى يوم سِكنُه موته

دُنيا بتعرى

ياما بتورى

كله على قد نيته

اللى يمشى يمشى زى بعضه

يبقى فضىّ سكة للى بعده

فى النداله ناس كتيرة عدوا

دول ماشاء الله

حُب مِين ده كله منفعه

كله بقى عنده أقنعه

مين بقى برىء مين إدعىّ

مين حاتستثناه ؟

اللى حبونا مثلوا

واللى وعودونا كسلوا

يوفوا ب وعودهم

و الله يسعدهم

واللى له طريق يكمله

اللى ملىّ ايده مِننا

إفتكر نفسهُ حلمنا

فِهمهُ على قده

الغرور واخده

لِسه ماعرِفش طبعنا

اللى شاف نفسه وإفترىّ

واللى بيبيعنى فى الدرىّ

واللى مديت له

إيدى وصفيتله

طبعه هو المُشكلة

أرمى ورا ضهرى كُل ده

ايه اللى يجبرنى على كده

ياللا أشوف نفسي

حبة مِن نفسي

فى إختيار أحلى مِن كدة ؟