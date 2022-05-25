انت الان تتابع تفاصيل خبر أم سمارة: "بيتي اتحرق وقاعدة انا وعيالي الـ 8 في الشارع" ونفسي صوتي يوصل للرئيس السيسي.. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /700089/أم-سمارة-بيتي-اتحرق-وقاعدة-انا-وعيالي-الـ-8-في-الشارع-ونفسي-صوتي-يوصل-للرييس-السيسي-فيديو

برغم ما تمر به الست سمارة من مأساة ومعاناة بعد حريق منزلها، لا تفارق الابتسابه وجهها وعلامات الرضا"أنا راضية بحكمتك يارب"، تقتحم مهنة الرجال في توزيع وبيع الخضار والفاكهة على "تروسيكل" بمحافظة الدقهلية، لتوفير قوت يومها وتوفير دخل مادي لأولادها"شغالة علشان أقدر أصرف على ولادي".

وقدم موقع دوت الخليج بث مباشر من منزل الست سمارة المرأة الأربعينية ، المطلقة منذ15 عام ولديها 8 أولاد منهم ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة ،الذي إلتهمته النيران وتأكلت جدرانة، تقول الست سمار"واحدة اتصلت عليا قالتلي أنتي فين بيتك ولع"،مضيفه أنها شعرت بالصدمه بعد المكالمة، واتجهت مسرعة إلى المنزل، لتجده معبأ بالدخان.

وتضيف الست سمارة "كل حاجة ولعت ما عدا مصحف ربنا"، وأن ملابس أولادها حرقت، وتأخذ من الشارع مأوى لها ولأولادها"بنام في الشارع أنا وعيالي" مشيرة إلى أن البيت أصبح لا يصلح للمعيشة "بخاف على ولادي من الثعالب إللي بتيجي من الأرض الزراعية.

وتستكمل الست سمارة حديثها، "ساعات بيكون معندناش لقمة نكلها وبقعد أعيط طول الليل"، وأنها ربت أولادها على العزة والكرامة، وليست مديونه لأي شخص "لأني أنا ست جدعة ومبدش إيدي لحد"، وأنها تأكل بالحلال بعيده كل البعد عن طرق الحرام.

"جهاز بنتي بقا رماد"

وتشير الست سمارة،أنها كانت تجهز إبنتها صاحبة ال13 عام حتى لا تحتاج لشخص في تجهيزها، ولكن بعد حريق المنزل أصبح جهاز إبنتها عبارة عن رماد. وتعول الست سمارة إبن ابنتها يدعى"محمد" بعد وفاة والدته وزوجها "أسيبة لمين يعني"، وأنه يشعرها بالحزن وضيق الحال، عندما يطلب منها شيئ يفوق حالتها المادية" لما بيطلب مني حاجة وأنا مش عارف أجبهاله باخده في حضني وأقعد أعيط".

وتضيف الست سمارة، أنها ذهبت إلى مبنى محافظة الدقهلية لطلب المساعدة، وقدمت طلب في مكتب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ولكن طلب منها صورة من المحضر الذي يفيد بحريق منزلها.

وتناشد الست سمارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يساعدها في إعادة ترميم منزلها الذي لا تمتلك غيره "البيت دا هو اللي حيلتي من الدنيا يا ريس". يشار أن منزل الست سمارة، إلتهمته النيران منذ يوم وقفة عيد الفطر السابق، ومنذ ذلك تسكن هي وأولادها في الشارع، رغم الشمس الحارقة نهاراً، وبرودة الجو ليلا.