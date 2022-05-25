كورونا في مصر.. ارتفاع غير مسبوق في معدلات الشفاء بمستشفيات العزل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 10:25 مساءً - كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقالت الوزارة في آخر إحصائية لها، إن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية على مدار الشهر الماضي.

وقالت الوزارة إن الوضع الوبائي في مصر يشهد انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا، وارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 93%، وهو معدل غير مسبوق منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الوزارة بأن هناك انخفاضا في معدلات الوفيات لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن انخفاض الوفيات يرجع إلى التوسع في عمليات التطعيمات بفضل حملة طرق الأبواب بكل المحافظات.

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة والسكان، للحد من السيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم المواطنين بنسبة تصل إلى 70% بنهاية الشهر الجاري.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين باستمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام والمداومة على غسيل اليدين، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية مازالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس بالإضافة إلى الحصول على اللقاح.